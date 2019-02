Velden„Seespitz“ erstmals auch im Winter geöffnet

Haubenkoch Thomas Gruber verwöhnt heuer erstmals auch über den Winter im Restaurant „Seespitz“ direkt am See.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Haubenkoch Thomas Gruber © KK

Die Renovierungsarbeiten am Falkensteiner Schlosshotel Velden bringen kulinarische Veränderungen in den Tourismusort am Wörthersee. Noch bis 7. April bleibt der historische Teil des Schlosses – dazu zählen auch die Schlossbar und das Restaurant „Schlossstern“ – im Winterschlaf. Haubenkoch Thomas Gruber verwöhnt unterdessen heuer erstmals auch über den Winter im Restaurant „Seespitz“ direkt am See.