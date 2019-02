Kleine Zeitung +

KTS Villach Kampf gegen Bettwanzen zeigt langsam Wirkung

50 Prozent der befallenen Zimmer in der KTS in Villach sind mittlerweile wanzenfrei. In sechs Räumen kommt jetzt auch Trockeneis zum Einsatz. Spürhunde machen sich im März wieder auf Wanzensuche.