© Privat/KK

Unglücklich ging am Dienstag eine Kollision zwischen zwei Skifahrern auf der Gerlitzen aus. Auf der Abfahrt Klösterle 1 kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem 23-jährigen Steirer und einer 15-jährigen Ungarin. Dabei kamen beide Skifahrer zu Sturz und prallten in weiterer Folge gegen einen am Boden sitzenden fünfjährigen Buben aus dem Burgenland. Der Bub erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Die beiden anderen Skifahrer blieben unverletzt.