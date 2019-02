Facebook

SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte dem wiedergewählten Bezirksparteivorsitzenden Reinhart Rohr © (c) Adrian Hipp/KK

Beim Bezirksparteitag der SPÖ Villach im Technologiepark Villach wurde am Samstag Landtagspräsident Reinhart Rohr von 99,29 Prozent der Delegierten als Bezirksparteivorsitzender wiedergewählt. Rohr bedankte sich bei den Delegierten für das ausgesprochene Vertrauen. Er betonte, dass für Villach wie für Kärnten nachhaltige und wichtige Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Verkehr umzusetzen seien und zeigte sich überzeugt davon, dass diese für die Zukunft wichtigen Schritte durch das konstruktive Zusammenwirken aller Beteiligten realisiert werden. Wichtige Investitionen in Villach, wie etwa beispielsweise die 1,6 Milliarden-Euro-Investition bei Infineon, Silicon Austria Labs mit bis zu 200 Forschungsarbeitsplätzen und der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und Villach seien Projekte, die sehr viel bewegen werden und mit denen man den dynamischen "Kärntner Weg" erfolgreich weitergehen wolle, so Rohr.