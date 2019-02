Spendenshow„Ö3-Weihnachtswunder“ in Villach fixiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das gläserne Ö3-Studio wird zu Weihnachten wohl in Villach aufgestellt © Hitradio Ö3/kk

Jetzt ist es fix, die schriftliche Bestätigung ist da. Wie die Stadt Villach in einer Aussendung mitteilt, wird Ö3 das "Weihnachtswunder" im Dezember 2019 aus der Draustadt senden. Man freue sich, heißt es in einem Schreiben an Bürgermeister Günther Albel, "ein großes vorweihnachtliches Spendenfest in Kärnten realisieren zu können". Die Zustimmung im Villacher Gemeinderat ist jetzt aber noch nötig.