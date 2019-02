Facebook

Nach der Anreise zum Skiurlaub am Ossiacher See in Kärnten erlebte ein 48-jährger Mann aus Wien in Treffen eine böse Überraschung. Am Freitagnachmittag stellte er sein Auto vor seiner Unterkunft ab. Einige Stunde später bemerkte ein vorbeikommender Autolenker, dass der Pkw in Brand stand und verständigte die Feuerwehr sowie die Besitzer des Fahrzeuges.