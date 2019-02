Ehemaliger Trastevere-Koch liefert jetzt auch aus

Pizzaprofi Cataldo Lettieri Cosentino verköstigt im„Bella Italia“ in Arnoldstein. Er bietet jetzt auch Lieferservice an.

Cataldo Lettieri Cosentino (links) mit Ehefrau Geanina, Tochter Constantin und Team © Peter Kleinrath

Dem gebürtigen Italiener Cataldo Lettieri Cosentino kann in Sachen Pizza und Pasta schon alleine wegen seiner Wurzeln kaum jemand etwas vormachen. Dreieinhalb Jahre kochte der Gastronom im Trastevere in der Villacher Innenstadt. Im Vorjahr war es für ihn dann Zeit für eine Veränderung. Gemeinsam mit Frau Geanina und den vier Kindern zog es ihn aufs Land. Im März eröffnete Cosentino in Arnoldstein seinen ersten eigenen Betrieb. Das italienische Restaurant „Bella Italia“ – ein kulinarischer Vorbote auf der Durchreise von Villach nach Italien.