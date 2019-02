Facebook

Willibald Miggitsch und Birgit Mattersdorfer © SPÖ/KK

Die Turbulenzen in der SPÖ Finkenstein wirken sich jetzt auch auf das politische Stärkeverhältnis in der Gemeinde aus. Im Dezember des Vorjahres wählte die Fraktion aus „internen Gründen“ zwei eigene Mandatare ab. Dabei handelt es sich um Gemeindevorstand Willibald Miggitsch und Gemeinderätin Birgit Mattersdorfer in ihren Funktionen als Kontrollausschussmitglieder.

