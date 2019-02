Diese Lokale in der Region Villach wollen Amor am Valentinstag kräftig unter die Arme greifen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Küchenchef Hermann Andritsch sorgt im Lagana im Holiday Inn für ein perfektes Valentinstags-Menü © Gerhard Kampitsch/KK

Lagana

Den Valentinstag kulinarisch genießen können Verliebte etwa im Lagana im Holiday Inn in Villach. Küchenchef Hermann Andritsch zaubert mit seinem Team am 14. Februar zwei "Menüs zum Verlieben" mit Haubenniveau. "In romantischer Atmosphäre bieten wir unseren Gästen als Menü 1 die Variation vom Yellowfin-Thunfisch (asiatisch), dazu Avocado-Mango-Sushi, Wasabi, Sprossen und grünen Rettich. Weiters kommen Cremesuppe von der Topinamburknolle, Entenravioli, Crosne, Topinamburchips, Medaillon und geschmortes Milchkalbsbackerl sowie die Erdäpfel-Pilzroulade, Pak Choi und Jungkarotten als Nachspeise auf den festlich gedeckten Tisch" verrät Andritsch. "Menü 2 besteht aus einem Filet vom steirischen Bio-Marmorata-Saibling, Maiskrapferl, Schwarzwurzel, Wintertrüffel sowie Passionsfruchtschnittchen mit Nougat-Rumparfait, Schokoladenravioli, Mango-Piccata und Himbeere als Dessert."