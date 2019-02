Wieder zunehmend sonnigeres Wetter und milde 2 bis 6 Grad erwarten die Villacher heute am Freitag.

© Weichselbraun

Die nur wenig wetterwirksame Schlechtwetterfront löst sich bei ihrer Ostwärtsverlagerung weiter auf und der Luftdruck steigt heute am Freitag auch wieder an. Zunächst gibt es aber aus der Nacht heraus auch noch in Villach einige dichtere Restwolkenfelder, aber kaum Schneeflocken oder Regentropfen.