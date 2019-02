Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Rohr holte sich 2018 den Titel bei der Handicap-Motorrad-WM in Magny-Cours © kk

Wer die Wahl hat, hat die Qual - so ging es auch den tausenden Online-Usern, die in den vergangenen Wochen auf www.kleinezeitung.at über die Kärntner des Jahres abstimmten. In Villach zur Wahl standen der Motorradfahrer Peter Rohr, die Kunstvermittlerin Margot Fassler aus Feffernitz (Kulturinitiative „Grünspan“) und Klaus Krainer, Gründer des Vereins Arge Naturschutz, durch.