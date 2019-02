Der Villacher Jürgen Lagger ist Gründer des Verlages „Luftschacht“ in Wien und nimmt derzeit an der Lesestadt teil.

Lagger mit den Büchern seines Verlages © Schwinger

Es ist ein schöner Anlass für Jürgen Lagger (51) seiner Heimatstadt Villach wieder einen Besuch abzustatten. Noch bis Samstag gibt es das Kinder- und Jugendliteraturfestival „Lesestadt“ und der gebürtige Villacher mit Wohnsitz in Wien hat 2003 den Verlag „Luftschacht“ gegründet, der unter anderen auch Kinderbücher verlegt. Eine Schiene, die ihm besonders am Herzen liegt. „Damit bekommt man die Leser von morgen“, ist Lagger überzeugt. „Die Selbstverständlichkeit, ein Buch in die Hand zu nehmen, muss früh gesetzt werden, um neben anderen Dingen wie Netflix und Co. auch das Buch mitzutransportieren.“