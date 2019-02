Facebook

Ines Berger-Uckermann © KK/Privat

Heimische Skisportfans hatten am Mittwoch allen Grund zur Freude: Vincent Kriechmayr holte beim Super-G in Åre die erste WM-Medaille für Österreich. Was viele nicht wissen: Hinter den Leistungen der Athleten steckt ein starkes medizinisches Betreuungsteam. Die Villacherin Ines Berger-Uckermann kümmert sich ab Donnerstag neben ihrem oberösterreichischen Kollegen Franz Unger als ÖSV-Teamärztin um das Wohl der Skiläufer. Ihr Einsatzgebiet reicht von der Augenentzündung über Verkühlungen bis zu schweren Verletzungen auf der Piste. „Bei schweren Stürzen in Speed-Bewerben schlägt mein Herz höher“, sagt die 53-Jährige, die bereits mit zwei Jahren auf den Skiern gestanden ist. „Nach einem Sturz müssen die richtigen Notfallmaßnahmen eingeleitet werden, was höchste Konzentration erfordert.“ Berger-Uckermann ist aber mehr als „nur Ärztin“. „Ich kümmere mich auch um eine gute Harmonie im Team.“