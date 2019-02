Tagsüber ist es am heutigen Donnerstag zumeist noch recht sonnig. Die Werte liegen zwischen 2 bis 6 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mysteriöse Stimmung am Aichwaldsee © Weichselbraun Helmuth

Der Hochdruckeinfluss wird am Donnerstag zwar langsam etwas schwächer, die näherrückende Schlechtwetterfront wird bei uns aber erst in der Nacht und dabei auch kaum wetterwirksam sein. Im Großteil des Tages scheint wieder häufig die Sonne und Wolken gibt es kaum. Nur einzelne Nebelfelder könnten in den Niederungen zunächst etwas eher stören.