© KK/Cineplexx

Nach Wien und Niederösterreich starten diesen Freitag auch die Schülerinnen und Schüler aus Kärnten in die Semesterferien. Das Cineplexx in Villach bietet an diesem Tag eine besondere Belohnung. Mit dem aktuellen Zeugnis können Schülerinnen und Schüler vergünstigt ins Kino. Den jeweiligen Ticketpreis bestimmt die Mathematiknote im Zeugnis. "Am jeweiligen Zeugnistag der Bundesländer bezahlen Schülerinnen und Schüler den Preis ihrer Mathenote für ein Kinoticket. Rechenkönig zu sein, zahlt sich also aus", heißt es von Cineplexx.