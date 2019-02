Dienstagabend kam es an der Kreuzung Ossiacher Zeile und Ludwig-Walter-Straße in Villach zu einem Unfall. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Rehfeld

Eine 59-jährige Villacherin fuhr am Dienstag kurz vor 20 Uhr mit ihrem Auto in der Ossiacher Zeile in Villach Richtung Süden. Zur selben Zeit wollte ein 47-jähriger Osttiroler mit seinem Auto von der Ludwig-Walter-Straße nach links in die Ossiacher Zeile einbiegen.