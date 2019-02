Kleine Zeitung +

Festnahme in Villach Betrunkener Dieb randalierte in der Innenstadt

Ein Pole (35) wurde Dienstagnacht in Villach verhaftet. Er beging mehrere Verwaltungsübertretungen und beschimpfte Polizisten. Auch stellte sich heraus, dass er am Nachmittag in einem Geschäft Kleidung gestohlen hatte.