Das Langlauf-Leistungszentrum in St. Jakob im Rosental stand unter Wasser. Die Langlaufloipe und der Skilift mussten gesperrt werden.

Das Langlaufzentrum stand unter Wasser, die Pumpen arbeiteten auf Hochtouren © KK

Die heftigen Schnee- und Regenfälle des Wochenendes setzten auch dem Langlauf-Leistungszentrum in St. Jakob im Rosental zu und das Gelände unter Wasser. Das führte zu einer Sperre der Langlaufloipe und des Skilifts. "Die Feuerwehren haben zwei Millionen Liter Wasser abgepumpt", sagt Robert Graber, Obmann der Sportunion Rosenbach. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob, Maria Elend und Frießnitz-Rosenbach. Die zwei Kilometer lange Loipe kann am Dienstag wieder eröffnet werden, der von einem Kurzschluss lahmgelegte Skilift am Donnerstag.