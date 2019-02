Seit dieser Woche wird das Traditionshotel Post in Villach umfassend saniert. Die neuen Eigentümer planen neues Konzept. Wiedereröffnung am 25. April.

Die Türen im Hotel Post sind zu © Holzfeind

Verschlossene Türen derzeit beim Hotel Post am Villacher Hauptplatz: Ab dieser Woche haben nämlich die umfangreichen Sanierungsarbeiten des 110 Betten-Hotels begonnen. "Liebe Gäste, wir haben ab 3. Februar aufgrund eines Umbaus geschlossen und freuen uns schon darauf, Sie spätestens am 25. April wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen", steht auf einem Schild auf der Haustüre.