Straßer ist froh, dass die Einbrecher am Möbeltresor scheiterten © Kleinrath

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von 1. bis 4. Februar durch das Aufzwängen eines straßenseitig gelegenen Fensters in ein Geschäftslokal in Villach ein. Sie stahlen aus einer Kassenlade Wechselgeld in geringer Höhe. Sie versuchten auch, einen Möbeltresor mit einem vorgefundenen Schlüssel zu öffnen. Der Schlüssel passte jedoch nicht zum Tresor, weshalb er ungeöffnet und unbeschädigt blieb.