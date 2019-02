Facebook

Hauptbahnhof Villach © Lisa Steinthaler

Seit gestern sind Waffen aller Art am Praterstern und im Bereich des Donaukanals in Wien verboten. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung Kriminalitäts-Hotspots sicherer machen. Die Kärntner Polizei evaluierte in diesem Zusammenhang die Lage an den Hauptbahnhöfen in Klagenfurt und Villach. Das Ergebnis brachte keine neuen Erkenntnisse. Die Plätze gelten als sicher. Einen Anstieg an Kriminalität gibt es nicht, zur Reduktion von Exzessen setzt man auf verstärkte Präsenz von Polizei und ÖBB-Security.

Die Forderung der SPÖ Villach nach der Wiederöffnung des Postens am Hauptbahnhof entbehrt faktisch also jeder Grundlage. Die Petition zum Thema haben dennoch schon hunderte Personen unterzeichnet. Das Phänomen dahinter ist bekannt: Es ist das gefährliche Spiel mit der Angst der Menschen, das einen hochsensiblen Bereich zum Politikum macht. Der Nachgeschmack sind Verunsicherung und ein düsteres Bild eines sicheren Stadtteils.

