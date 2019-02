Facebook

Zielsicheres Bälle-Werfen war eine von insgesamt zehn Stationen, die es zu bewältigen gab © Peter Kleinrath

Einen Slalomparcour mit Rollator bewältigen, diverse Wurf- und Geschicklichkeitsübungen mit Bällen absolvieren, Körperbeherrschung beim Balanceakt auf der Langbank beweisen und mit verbundenen Augen Geräusche zuordnen. Insgesamt zehn Stationen meisterten gestern 34 Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim „Motor Activity Training Program“ (MATP) am CHS Villach. Es war der erste Testlauf vor den Special Olympics 2020. Auch bei den Winterspielen werden die Bewerbe in den Turnsälen des CHS ausgetragen. „Unsere Sportler haben sich gut geschlagen. Aufgaben, die gesunden Menschen leicht von der Hand gehen, verlangen ihnen alles ab. Ich bin stolz und zuversichtlich“, sagt Erich Hober vom Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten.

Diesen Slalomparcour galt es mit Rollator oder Einkaufswagen zu meistern Foto © Peter Kleinrath

Nächstes Jahr werden über 60 Olympioniken am CHS am Start sein. „Ich trainiere jeden Dienstag im Turnsaal der Lebenshilfe Spittal, bereite mich etwa mit Kegeln, Geräuschwahrnehmung und balancieren auf den Wettbewerb vor. Sport ist mir wichtig, weil er nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut tut“, sagt Anna Pachinger (41). Ihr Lebensgefährte Friedrich Rotter (40) sitzt seit seiner Geburt im Rollstuhl, was seinem freundlichen Wesen auch während den anstrengenden Übungen keinen Abbruch zu tun scheint: „Beim MATP-Bewerb bin ich Stammgast, war schon im Vorjahr in Vöcklabruck dabei. Beim Sporteln bin ich wie im Alltag – ich kämpfe, bin konzentriert, habe aber immer ein Lächeln im Gesicht.“

Anna Pachinger (41) und Lebensgefährte Friedrich Rotter (40) waren mittendrin statt nur dabei Foto © Peter Kleinrath

Stefan Miklautsch und Wolfram Mailweger (beide 43) von der Lebenshilfe Ledenitzen waren zum ersten Mal dabei: „Gestern waren wir schon etwas aufgeregt, weil es in Richtung Olympia geht. Am meisten Spaß machte uns das Bälle-Werfen und Kegeln.“



Betreut wurden die Teilnehmer von 44 Schülern des CHS, die auch bei den Winterspielen für Zeitnahme und Ablauf verantwortlich sein werden. „Viele machten ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Sie haben diese Aufgabe mit Bravour gemeistert“, freut sich Schulleiterin Petra Mayer.

Erich Hober vom Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten (li.) mit Raphael Loskot von Stellvertretender Sportdirektor von Special Olympics Österreich Foto © Peter Kleinrath

Hintergrund:

Der MATP-Bewerb ist eine der wichtigsten Sparten bei Special Olympics, weil hier keine Top-Sportler, sondern Menschen mit hohem Förderbedarf Großartiges leisten.

MATP legt größeres Augenmerk auf Training und Aktivität als auf Wettkampf.

Auch bei den Winterspielen (22. bis 28. Jänner 2020) findet der MATP-Bewerb in den Turnsälen des CHS Villach statt.