Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See, über Personalmangel, das GTI-Treffen und die Kraft der Fusionierung.

Georg Overs ist seit mehr als drei Jahren Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Das Tourismusjahr 2018 ist gelaufen. Wie fällt die Bilanz aus?

Georg Overs: Wir haben in der Region mit 2,7 Millionen Nächtigungen ein Plus von 1,2 Prozent. Und bei den Ankünften einen Zuwachs von 2,5 Prozent.

Das heißt aber auch, dass die Gäste kürzer geblieben sind.

Wir liegen bei durchschnittlich vier Nächten. Der Winter mit Skifahren und Advent war ein bisschen besser als der Sommer. Auch weil das Budget für den Winter zu Lasten des Sommers um 20 Prozent erhöht wurde.

Die Zwischensaisonen sind aber noch immer ein Problem?

Das Thema Ganzjahrestourismus spitzt sich dramatisch zu. Nicht nur aus Betriebs- und Gästesicht, auch aus Mitarbeitersicht. Das Modell der Saisonkräfte wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Deshalb müssen wir noch stärker in Richtung Ganzjahrestourismus arbeiten. Außer im Sommer gibt es fast überall Lücken. Diese Jahreszeit läuft ohnehin, wir müssen aber den Gästen auch das restliche Jahr etwas bieten. Das Urlaubsverhalten geht ja vom reinen Badetourismus weg in Richtung Aktivurlaub.

Setzen trotzdem noch immer zu viele Betriebe nur auf den Sommer?

Die Möglichkeit auch den Winter zu bewerben, wird von vielen zu wenig genützt, weil sie sich nicht drüber trauen. Dass man auch im Winter voll ist, muss sich entwickeln, ist aber möglich. Wir helfen da gerne. Am Ossiacher See funktioniert es mittlerweile recht gut, am Faaker See wird es langsam besser.

Stichwort Faaker See. Der wird immer öfter und länger zum Treffpunkt der GTI-Fans. Die Touristiker sind sich immer wieder uneinig, wie gut das für die Region ist.

Stimmt, da wurde heftig diskutiert. Der Tourismus braucht die Gäste aber.

Ende des Jahres wollten die Tourismusverbände Finkenstein und Villach fusionieren, was aber mitunter am politischen Gegenwind in Finkenstein gescheitert ist.

Wenn ich am Faaker See zwei Tourismusverbände habe, ist das nie so schlagkräftig wie mit einem. Wenn man die Erlebnisräume sieht, wäre es gut, wenn wir in Zukunft nur noch einen Verband für den Ossiacher See und einen für den Faaker See hätten.

Es ist noch nicht lange her, da hat es bei der Suche nach einem neuen Standort für die Tourismusregion Konflikte mit dem TVB Gerlitzen Alpe – Ossiacher See gegeben. Wie uneinig ist man sich?

Ich glaube, dass wir grundsätzlich gut zusammenarbeiten. Gerade beim Thema Mountainbike im Sommer und im Winter beim Rodel- und Skitourenangebot gilt es die Strukturen gemeinsam weiter zu verbessern.

Wie sieht es im Bereich der Digitalisierung aus?

Die Richtung stimmt, ich würde mir aber noch mehr Online-Aktivitäten wünschen, auch auf Seiten der Gastgeber. Und im öffentlichen Raum ist beim Thema WLAN und Mobilfunk noch Handlungsbedarf, um Gästen noch mehr interaktive Apps und ähnliches zu bieten.

Wie beurteilen Sie die Bettensituation in der Region?

Vor allem die gute Hotellerie brummt. Deshalb würden uns gerade in diesem Bereich noch mehr Hotels gut tun. Wir hatten zuletzt einen Bettenverlust zugunsten der Zweitwohnsitze.

Welche Auswirkungen kann die Großinvestition der Infineon auf den Tourismus haben?

Industrie und Tourismus sind kein Widerspruch. Die Infineon wirbt mit denselben Argumenten wie wir. Sie für neue Mitarbeiter, wir für die Gäste. Da nützen wir Synergien. Ähnlich ist es bei der Mobilität. Mitarbeiter und Urlauber fahren gerne Rad. Gerade am Faaker See und in Villach würden wir uns ein besseres Radwegenetz wünschen.

Apropos Mobilität. Wohin geht bei der Anreise der Trend?

Immer mehr Menschen in den Städten haben kein Auto, keinen Führerschein. Das heißt sie reisen mit Bus und Zug. Das ist für ein Autoreiseland wie Kärnten eine Herausforderung, Gleichzeitig gibt es großes Potenzial. Mit dem Bahnhofs-Shuttle haben wir bereits eine mehrfach ausgezeichnete Möglichkeit zur Anreise geschaffen. Derzeit kommen aber noch unter zehn Prozent der Gäste mit den Öffis.

Sie sind mittlerweile seit mehr als drei Jahren im Amt. Wie lange läuft Ihr Vertrag noch?

Ziemlich genau zwei Jahre.

Wollen Sie länger bleiben?

Tourismus ist für mich ein langfristiges Projekt, schnelle Erfolge sind nicht das primäre Ziel. Außerdem fühle ich mich mit meiner Familie hier sehr wohl.

Info Georg Overs (51) ist seit November 2015 Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. Davor war der Deutsche Geschäftsführer der Tegernsee Tal Tourismus GmbH und Kurdirektor in Bad Tölz. Er lebt mit Gattin Gabi und den beiden Kindern (15 und zehn Jahre) in Villach.

Die Gesellschafter der Region Villach Tourismus GmbH sind die Tourismusverbände Villach, Finkenstein, Gerlitzen Alpe – Ossiacher See und Bad Bleiberg, sowie die Gemeinden Ossiach, Arriach, Afritz, Arnoldstein, Nötsch, Weißenstein und Paternion.

