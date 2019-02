Unwetterwarnung Kärnten Alpen Arena Villach wird gesperrt, Winter-Triathlon verschoben

Aufgrund der Wetterprognosen gibt es am Samstag in der Alpen Arena in Villach keinen Betrieb. Wintertriathlon auf 2. März verschoben.

© Zore

Das Adriatief hat Kärnten erreicht. Im Villacher Raum werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, auf den Bergen auch mehr. Aufgrund von Unwettervorhersagen hat am Freitag der Krisenstab des Landes getagt. Kleinräumigere Überflutungen können dort, wo der Schnee in Regen über geht, nicht ausgeschlossen werden. Als Vorsichtsmaßnahmen wurden bereits am Donnerstag die Pegel an der Drau abgesenkt.