Tag der offenen Tür am Villach-Standort der FH Kärnten. Gesundheit als Vorreiter, neue digitale Schwerpunkte.

Morgen, Freitag, findet der Tag der Offenen Tür statt © KK/Daniel Gollner

Wenn sich Interessierte heute beim Tag der offenen Tür an der FH Kärnten am Standort Villach informieren, wird die Nachfrage nach Gesundheitsstudien besonders hoch sein. 798 der 2167 Studierenden aller fünf FH-Standorte besuchen derzeit in Feldkirchen die FH für Gesundheit und Soziales. „Die Nachfrage ist riesig. Auch im Bereich der Wirtschaft ist sie steigend“, sagt Geschäftsführer Siegfried Spanz.