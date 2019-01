Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sechs zusätzliche Spezial-Burger von Haubenkoch Walter Marco gibt's bis einschließlich Sonntag bei "Fifty-Fifty-Burger" in der Italienerstraße © privat/KK

Seit Mittwoch gastiert mit Walter Marco ein vielseitiger Haubenkoch bei "Fifty-Fifty-Burger" in der Italienerstraße, der das kleine aber feine Burgersortiment um sechs Spezial-Burger erweitert. "Die Idee dazu hatten wir schon länger. Walter und ich sind gut befreundet. Nach seinem einjährigen Gastspiel im Haubenlokal Artner am Wiener Franziskanerplatz konnten wir ihn uns jetzt für fünf Tage angeln", freut sich Betreiber Hans-Jörg Blatterer über den "Stargast", der auch schon im Thermenhotel Ronacher, im La Taverna Gran Canaria, im Haus am Berg St. Gilgen und im Steirereck in Wien aufgekocht hat. "Mit diesem kulinarischen Highlight möchten wir uns vor allem bei unseren Kunden bedanken, die uns seit knapp zwei Jahren die Treue halten", so Blatterer weiter. "Ich freue mich sehr, hier in der Küche stehen zu dürfen. Ich treffe den Geschmack der Villacher offensichtlich recht gut, kann mir auch vorstellen, demnächst wieder hier aufzukochen", sagt Marco.