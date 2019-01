Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann hatte zu Hause Cannabis gezüchtet (Symbolfoto) © AP/Risberg

Der Geruch von Cannabis war im Umfeld der Wohnung eines 28-jährigen Villachers wahrgenommen worden. Das brachte die Polizei auf den Plan. Am Mittwoch um 10.30 Uhr fanden die Beamten bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung sechs erntereife Cannabispflanzen in einem Aufzuchtzelt. Auch diverse Suchtgiftutensilien zum Konsum von Cannabis hatte der Mann daheim. Der 28-jährige gab an, die Pflanzen zum Eigengebrauch gezüchtet zu haben. Er wird angezeigt. Die Pflanzen wurden sichergestellt.