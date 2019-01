Haarstylist Christian Eigenberger eröffnet am Freitag in der Kärnten Therme den Friseursalon „Golden Cut“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Meisterfrisör Christian Eigenberger mit seinem bewährten Team © Golden Cut/kk

Unter einem neuen Inhaber eröffnet am Freitag (9 Uhr) der, in der Kärnten Therme untergebrachte, Friseursalon. Christian Eigenberger folgt auf Friseur „Kada“. Der 47-jährige Drautaler war zuletzt Geschäftsführer des „Red Level“-Salons im Atrio, „Ich wollte mich noch einmal komplett selbstständig machen, bevor es zu spät ist und habe nun den geeigneten Standort für mein Geschäft gefunden“, sagt Eigenberger, der unter dem Namen „Golden Cut“ eröffnen wird. Die Mitarbeiterinnen im neuen Salon waren schon im Atrio Teil des Teams. „Wir bieten das komplette Programm für Damen und Herren an. Mit Farbe und Schnitt, Haarverlängerungen und Haarverdichtungen. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Produkte“, sagt Eigenberger.