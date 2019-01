Nach einer kurzen Flucht tauchte die Frau wieder am Unfallort auf. Sie bestritt das Geschehen. Ein Alkotest verlief positiv.

© Fuchs

Gegen 18 Uhr fuhr gestern, Dienstag, eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land in schwer alkoholisiertem Zustand mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Lind ob Velden. Dabei kam ihr ein Rettungswagens entgegen. Um der Lenkerin aufgrund der engen Fahrbahn das Vorbeifahren zu ermöglichen hielt der Rettungswagenfahrer an.