Ein Bauträger ist insolvent

Das Bauträger-Unternehmen "Faaker See Residenz" ist in Konkurs. Die GmbH realisierte die sogenannte "Maresch"-Wohnanlage mit 25 Eigentumswohnungen am Faaker See. Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen und alle Wohnungen übergeben werden, jetzt schlitterte die GmbH aber in die Pleite.