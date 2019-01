Nach Mord an Pensionistin: Streng bewacht fand am Dienstag in Villach die Tatrekonstruktion in der Wohnung des Opfers statt. Barbara H. wird vorgeworfen, die 72-Jährige getötet zu haben. Sie hat die Tat bereits zugegeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verdächtige in Handschellen und unter einer Decke auf dem Weg zum Tatort © KLZ/Weichselbraun

Das Haus in der beschaulichen Wohngegend in Villach war am Dienstag großräumig abgeriegelt. Seit neun Uhr waren Polizisten vor Ort. Dann fuhren zwei Kombis der Justizanstalt Klagenfurt vor - und die Mordverdächtige in Kärntens größten Kriminalfall stieg aus dem Wagen. Streng bewacht mit einer Decke über den Kopf wurde sie ins Haus geführt. Genauer gesagt in die Wohnung ihres Opfers.