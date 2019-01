Facebook

Für die Wiedereröffnung der Polizeistation am Villacher Hauptbahnhof zog die Villacher SPÖ mit Nationalratsabgeordneter Irene Hochstetter-Lackner zeitig los, um Unterschriften zu sammeln © Peter Kleinrath

Heutefrüh startete die Villacher SPÖ um Nationalratsabgeordnete Irene Hochstetter-Lackner eine Bürgerinitiative für mehr Polizeipersonal, gegen weitere Postenschließungen und zur Wiedereröffnung der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof. 500 Unterschriften sind für die Einbringung im Nationalrat notwendig, 200 konnten binnen einer Stunde gesammelt werden. „Wachzimmer an Bahnhöfen sind international üblich. Nur so kann an stark frequentierten öffentlichen Plätzen Sicherheit garantiert werden“, sagt Hochstetter-Lackner, die sich auch dagegen auflehnt, dass Villach „rund 80 Polizisten zu wenig hat“.