Für die Wiedereröffnung der Polizeistation am Villacher Hauptbahnhof zog die Villacher SPÖ mit Nationalratsabgeordneter Irene Hochstetter-Lackner zeitig los, um Unterschriften zu sammeln © Peter Kleinrath

Noch vor Sonnenaufgang startete die Villacher SPÖ bei eisigen minus 3 Grad ihre Petition am Bahnhofsvorplatz. "Wir hatten bis vor 16 Jahren eine Polizeistation am Hauptbahnhof, so wie es österreichweit und international an großen Bahnhöfen üblich ist. Nur so kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung abgedeckt werden", sagt Nationalratsabgeordnete Irene Hochstetter-Lackner, die den Pendlern selbst vor Ort die Aktion vorstellte und Unterschriften sammelte. "Schon im Nationalratswahlkampf 2017 sind ganz viele Menschen, auch Eltern, auf mich zugekommen, die sich mehr Sicherheit für ihre Kinder und sich selbst wünschen. Der Villacher Bahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einer starken Kundenfrequenz, den es zu schützen gilt", führt Hochstetter-Lackner weiter aus.