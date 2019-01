In Velden brach in einer Bienenhütte ein Brand aus. Trotz des raschen Einsatzes von sieben Feuerwehren entstand enormer Sachschaden.

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz © KLZ/Weichselbraun

Am Montag gegen 18.45 Uhr brach in Bach, in der Gemeinde Velden am Wörthersee, in einer Bienenhütte aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus.