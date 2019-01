In Velden brach Montagabend in einer Bienenhütte ein Brand aus. Trotz des raschen Einsatzes von sieben Freiwilligen Feuerwehren mit 99 Kameraden entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

99 Feuerwehrmänner standen im Einsatz © FF Velden

Am Montag gegen 18.45 Uhr brach in Bach, in der Gemeinde Velden am Wörthersee, in einer Bienenhütte aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Durch das Feuer brannte die vier mal acht Meter große Hütte fast zur Gänze nieder. Fünf Bienenvölker sowie Imkerutensilien, eine Kühltruhe, eine Honigschleuder und ein Kanonenofen wurden bei dem Brand vernichtet.