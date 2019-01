Facebook

In Landskron entstand im Vorjahr Kärntens größte Anlage mit 217 Eigentumswohnungen © Pacheiner

Die Kurve für die Preisentwicklung am Immobilienmarkt zeigt in Kärnten nach oben. Das bescheinigt der aktuelle Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer. Alleine in Villach ist der Preis für Wohnbauland in den vergangenen drei Jahren um 6,87 Prozent gestiegen. Im Eigentumsbereich um 0,45 Prozent. Am öftesten ihren Besitzer wechselten Privatimmobilien in Klagenfurt. In Villach gab es 2017 insgesamt 749 neue Grundbuch-Eintragungen. Für 2018 scheinen derzeit 464 auf, es sind noch nicht alle berücksichtigt. „Besonders im stadtnahen Villenbereich sind die Grundstückspreise angestiegen“, sagt der Villacher Immobilienmakler und Präsident des Immobilienring Kärnten, Gerhard Barta. Zwischen 180 und 220 Euro pro Quadratmeter kosten die teuersten Grundstücke in Villach, im Stadtgebiet sind sie selten unter 120 Euro pro Quadratmeter zu haben.

