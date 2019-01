Facebook

Mehr als 300 Besucher folgten der Einladung von Bürgermeister Christian Hecher zum Bürgerempfang 2019 © Peter Kleinrath

Etwas mehr als 300 Gäste folgten Freitagabend der Einladung von Bürgermeister Christian Hecher (ULB) ins Bad Bleiberger Knappenhaus. Auch Ehrengäste wie Egon Putzi, Notarin Elvira Traar, Forstrevierleiter Hubert Angerer und Gerhard Altziebler, Bürgermeister von Fresach, ließen sich den Bad Bleiberger Bürgerempfang nicht entgehen.



Nach einem Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2018 in Form eines Videobeitrages legte Hecher den Fokus auf „zahlreiche Projekte, die es heuer umzusetzen gilt“. Neben dem Thermenabriss und dem geplanten Humanomed-Therapiezentrum stehen weitere Straßensanierungen am Plan, das Ortszentrum Kreuth soll neugestaltet werden und alle elf öffentlichen Objekte sollen sich um 112.000 Euro einen Schritt weiter in Richtung Barrierefreiheit bewegen. Eine neue Wasserleitung im Bereich Schieferbau/Kilzerberg wird sich auf 600.000 Euro belaufen. In Bezug auf leistbares Wohnen soll das Projekt Spitzhalde hinterm Vivea-Hotel komplett erschlossen werden.