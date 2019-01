Zwei Wochen lang wurde in der Konditorei Bernold in Villach umgebaut. Unter anderem der Raucherbereich ist neu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hannes Pacheiner

Boden, Licht, Vitrinen: In der Konditorei Bernold am Nikolaiplatz in Villach ist einiges neu. 14 Tage lang wurde umgebaut, seit gestern sind die Arbeiten abgeschlossen. „Der Eingangsbereich gestaltet sich durch die Entfernung der bisherigen Glastrennwand offener. Im oberen Stock haben wir ein neues Raucherkonzept, der Nichtraucherbereich ist abgetrennt, die Kunden können ohne Durchgang durch den Raucherbereich die Toiletten benützen“, sagt Inhaber Daniel Bernold.