Die Sonne setzt sich wieder durch

Das Trachtenpärchen im Winterkleid © Hannes Pacheiner

Ein Zwischenhoch bestimmt unser Wettergeschehen. Damit stehen tagsüber zum Teil längere sonnige Phasen auf dem Programm. Speziell in der Früh und am Vormittag können sich noch eine Zeit lang ausgedehntere Wolkenfelder sowie Hochnebel halten. Allmählich lockert es aber auf und von Westen her setzt sich im Tagesverlauf immer öfter die Sonne durch. Der Tag ist durchaus für Unternehmungen im Freien geeignet und man kann daher zum Beispiel einen längeren Spaziergang ins Auge fassen.