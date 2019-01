Ende Jänner brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Villach ein. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und stahlen Schmuck.

(Archivbild) © Weichselbraun

Über ein Fenster, das sie gewaltsam aufbrachen, verschafften sich die dreisten Einbrecher Zugang in das Einfamilienhaus in Villach. Danach durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen daraus diverse Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist laut Auskunft der Polizeiinspektion Auen derzeit nicht bekannt. Der Einbruch dürfte sich in der Zeit zwischen 23. und 27. Jänner ereignet haben. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf die Täter.