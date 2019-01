Gewalt an Frauen"Kinder sehen und kopieren Gewalt"

Facebook

Rainer Tripolt (Verein Man(n)agement) und Christina Kraker-Kölbl (Frauenhaus Villach) zeigen Opfer und Täter einen Weg aus der Gewaltspirale © Pacheiner

In Österreich wurden im noch jungen Jahr bereits sechs Frauen ermordet. In Villach nahm 2018 durchschnittlich eine Frau pro Tag telefonisch Kontakt mit dem Frauenhaus auf. Sinkt die Hemmschwelle, zuzuschlagen?

RAINER TRIPOLT: In unserer Gesellschaft wird immer weniger geredet, immer mehr digital kommuniziert. So können auch Konflikte nicht persönlich ausgetragen werden, Aggressionen stauen sich auf und es kommt schneller zur Explosion.

CHRISTINA KRAKER-KÖLBL: Die Zahlen stehen für sich, sie sind aber auch das Resultat gelungener Gewaltschutzarbeit. Frauen trauen sich, Hilfe zu holen. Das wirkt sich auch auf die Statistik aus. Was aber jedenfalls zunimmt, ist psychische Gewalt.

