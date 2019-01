Facebook

Sido mit dem Villacher Prinzenpaar © KK/Fritz

Mit einem kräftigen Lei Lei wurde Sido am Freitagabend vom Villacher Prinzenpaar in der Lagana-Bar empfangen. Lässig wie immer posierte der Rapper mit Arno Dengg und Anna Berger daraufhin sogar für ein Foto. "Sie haben einander zufällig an der Theke getroffen, weil Sido anlässlich eines Auftrittes in Villach im Holiday Inn übernachtet hat. Sido war sehr gut drauf", plaudert Alexander Wrussnig, Pressesprecher des Villacher Faschings, aus dem Nähkästchen. Die Villacher Faschingssitzung zu besuchen war aus zeitlichen Gründen für Sido leider nicht möglich, musste er doch gleich weiter zu seinem Auftritt im V-Club in Villach. "Wir werden ihn aber gerne einmal zu einer Sitzung von uns einladen und würden uns freuen, wenn er vorbeischaut", sagt Wrussnig.