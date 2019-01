Ein 70-jähriger Drautaler geriet mit seinem Wagen immer mehr auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommender Kraftfahrer hielt seinen Lkw am Straßenrand an, konnte Unfall aber nicht vermeiden.

Nach der Erstversorgung wurde der Pensionist ins Klinikum geflogen © KLZ/Rehfeld

Am Freitag kurz vor Mittag verlor ein 70-jähriger Pensionist aus der Gemeinde Ferndorf auf der Drautal Bundesstraße (B100) im Freilandgebiet von Kellerberg in der Gemeinde Weißenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann geriet mit seinem Auto zunächst aus unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett und überfuhr dort zwei Straßenleitpflöcke samt Schneestangen. Dann lenkte er sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, fuhr dabei aber immer weiter in den Gegenverkehrsbereich. Genau zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 61-jähriger Kraftfahrer aus Steinfeld mit seinem Lkw entgegen.