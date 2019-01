Die Kassenärztin Astrid Schumann betreibt seit Kurzem eine Zahnarztordination in der Pestalozzistraße in Villach. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann, der eine Praxis in Spital betreibt.

Bernd und Astrid Schumann in der neuen Praxis © Lux

Freundlich mit fröhlichen Farbakzenten präsentiert sich die neue Praxis der Zahnärzte Astrid und Bernd Schumann in Villach. Die Kassenärztin hat kürzlich ihre Ordination in der Pestalozzistraße 11 eröffnet. Ihr Gatte betreibt weiter seine Ordination in Spittal/Drau, kommt mit seinem parodontalchirugischen Schwerpunkt jedoch montags auch nach Villach. Neben zahnärztlichen Kassenleistungen hat sich Astrid Schumann auf die Kieferorthopädie spezialisiert. Diesen Schwerpunkt setzt sie Dienstag auch in der Ordination Schumann in Spittal/Drau.

