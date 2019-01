Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um Windparks tobt ein heftiger Streit © Robert Leitner/Sujetbild/Bundesforste/kk

Wir lassen uns nicht gefallen, dass die Windkraft-Lobby so über uns drüberfährt. Aber an uns hier im Nockgebiet werdet ihr euch die Zähne ausbeißen“, erklärte Christa Hintermann, Sprecherin der Bürgerbewegung „Kärntner Berge ohne Windräder“. Vorangegangen war dieser „Kampfansage“ eine emotionale Diskussionsveranstaltung im Gasthof „Bauerwirt“ in Arriach. Dabei ging es um die geplante Aufstellung von 15 Windrädern im Gebiet des Wöllaner Nock seitens der Kelag. Was man der Kelag seitens der Bürgerbewegung vorwirft, ist eine einseitige Information und dass man Grundbesitzer bereits mit Angeboten zu ködern versucht habe. Die negative Auswirkung von Windrädern auf Mensch und Tier werde dabei unter den Teppich gekehrt, von der Verschandelung der Landschaft ganz zu schweigen.