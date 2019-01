Rosegg Drei-Stern-Landhotel ist insolvent

Über den Betreiber des Drei-Sterne-Hotels "Tourist24.at" in Rosegg wurde am Freitag ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Inhaber soll das Hotel weitergeführt werden.

© (c) Lisa Steinthaler

Am Freitag wurde am Landesgericht Klagenfurt über die "Tourist24.at LTD" aus Rosegg ein Konkursverfahren eröffnet. Ins Rollen gebracht hat dies ein Gläubigerantrag. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London betreibt über eine Zweigstelle in Rosegg das Drei-Sterne-Hotel "Tourist24.at" mit 80 Betten samt Gastronomie. Auf Anfrage bei der Geschäftsführung heißt es am Freitag, dass der Betrieb weitergeführt werden soll.