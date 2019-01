Aus logistischen Gründen werden die Lichterstränge vom Turm der Stadtpfarrkirche in Villach erst in etwas mehr als einen Monat abmontiert.

Am Stadtpfarrturm hängen noch immer zwölf Kilometer Lichterstränge © Jandl

Auch wenn die 140.000 Lichtpunkte nicht mehr wie in der Weihnachtszeit leuchten, hängen am Turm der Villacher Stadtpfarrkirche noch immer zwölf Kilometer Lichterstränge. Abmontiert werden sie allerdings erst in etwas mehr als einem Monat. "Das hat logistische Gründe", sagt Rudi Tischner, von der Elektrofirma ETK Tischner & Klein. Demnach werden die Lichterketten wie jedes Jahr erst entfernt, wenn auch der ebenfalls nicht mehr leuchtende Baldachin über dem Rathausplatz abgehängt wird.