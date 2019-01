Mit 1. Februar sind Alkohol- und Spielsuchtambulanz der Diakonie in der Nikolaigasse in Villach vereint. Wegen der Übersiedlung ist die Ambulanz vom 29. bis 31. Jänner geschlossen.

© KK/Maurer

Das LKH Villach investiert derzeit rund 60 Millionen Euro in einen Großumbau. Weil die Räume der bisher dort angesiedelten Ambulanz der Diakonie de la Tour anderwertig gebraucht werden, musste sich diese nun eine neue Bleibe suchen. Mit 1. Februar übersiedelt die Ambulanz der Diakonie in die Nikolaigasse 39. "Weil sich in diesem Gebäude bereits unsere Spielsuchtambulanz befindet und dort eine Ordination frei war, war es für uns naheliegend, dass wir uns gleich in der Nachbarschaft des LKH ansiedeln", sagt Hansjörg Szepannek vom Referat für Kommunikation bei der Diakonie de la Tour. Rund 10.000 Euro wurden in die Adapatierung der Räume investiert.