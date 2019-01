Facebook

Der Radfahrer wurde in ein Feld geschleudert © Tim Schrill

Diese Situation kennt wohl jeder Verkehrsteilnehmer: Ein Autofahrer überholt einen Radfahrer. Wie schlimm das ausgehen kann, zeigt ein Prozess, der am Montag am Bezirksgericht Villach stattfindet.

Ein Radfahrer ist querschnittgelähmt, weil er – auf der Straße zwischen Velden und Wernberg – von einem Kleintransporter erfasst wurde. Das Opfer war am 27. August 2018 mit seinem Rennrad unterwegs. „Der Lenker des Kleintransporters wollte meinen Mandanten überholen. Doch er ließ zu wenig Abstand zum Radfahrer. Der Wagen kollidierte mit dem Rennrad“, sagt Daniela Lackner, die Anwältin des Opfers. „Den Radfahrer hat es seitlich rechts in ein Feld geschleudert.“ Der 51-jährige Familienvater „sitzt seitdem im Rollstuhl und kann seine Beine nicht bewegen“.

