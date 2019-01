Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seinen Ausgleich zur Arbeit findet Intendant Michael Weger in der Stille, im Lesen, Schreiben und am Faaker See © (c) Weichselbraun Helmuth

Was erwartet die Zuschauer in der aktuellen Spielsaison?

Michael WEGER: Wir spannen eine inhaltliche Welle zwischen gegenwärtigen Lebensfragen, ernsten Stoffen und ergänzenden, leichten Inhalten. Aktuell planen wir das Spieljahr 2021. Wir bringen eine sehr hohe Qualität auf die Bühne, gute Schauspieler und Regisseure müssen frühzeitig gebucht werden, um Erst- und Uraufführungen in dieser Form anzubieten.